Belçika'da kororonavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 75.

Ülke genelindeki hastanede 1380 kişi tedavi görüyor. Bunlardan 290 kişi yoğun bakımda. Şu ana dek iyileşip taburcu olan kişi sayısı ise, 340.