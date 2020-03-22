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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 401'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 586 artışla 3401e yükseldi.
Belçika'da kororonavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 75.
Ülke genelindeki hastanede 1380 kişi tedavi görüyor. Bunlardan 290 kişi yoğun bakımda. Şu ana dek iyileşip taburcu olan kişi sayısı ise, 340.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs BelçikaSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 14:18
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