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Slovakya'da devir teslim töreninde koronavirüs önlemi
[Fotoğraf: Reuters]
Slovakya'da Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova başbakanlık görevini Igor Matovic'e verdi. Törene katılanlar karonovirüs önlemi olarak maske kullandı.
Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova Bratislava Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle Başbakanlık görevini Igor Matovic'e verdi.
Törende Cumhurbaşkanı Caputova, Başbakanlık yemini eden Igor Matovic ve diğer katılımcılar koronavirüs önlemi olarak maske kullandı.
Slovakya'da şubat ayında düzenlenen seçimleri Igor Matovic liderliğindeki Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi (OLANO) kazanmıştı.
OHAL ilan edilmişti
Slovakya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olabileceği olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Etiketler: Zuzana Caputova Slovakya karonovirüs igor matovicSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 13:29
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