Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Hamm Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ASKFEST, Almanya’nın Hamm şehrinde bulunan Lippepark’ta başladı.

Festivale, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Essen Başkonsolosu Şener Cebeci’nin yanı sıra Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke katıldı.

Türk genci Ceren Altınöz ve Alman Madenciler müzik grubunun sahne aldığı festivalde kültürden sanata, spordan gastronomiye her iki toplumun sahip olduğu varlıklar tüm alanlarda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Türk ve Alman vatandaşların büyük bir heyecan ve ilgiyle takip ettiği festivalin ilk gününde konuşan Türk ve Alman ziyaretçiler, festivalin ortak bilince ve birlikteliğe anlam katarak çok önemli bir işlev gördüğünü vurguladı.

Ziyaretçiler, festivalin önümüzdeki senelerde de devamını beklediklerini söylediler.

Millilerden dostluk maçı

‘‘Birlikte Spor Yap, Birlikte Eğlen, Birlikte Yaşa’’ sloganı ile hayata geçirilen festivalde Türk ve Alman Milli Takımının unutulmaz isimleri de festivalin anısına dostluk maçında bir araya geldi. Maçı hep beraber izleyen Türk ve Alman ziyaretçiler, festivalin teması itibarıyla oynanan dostluk maçının ASKFEST’e güzel bir renk ve önemli bir anlam kattığını söyleyerek, maça ve yıldızlara büyük ilgi gösterdi.

"Sporun birleştirici gücüyle bağların daha da güçleneceğine inanıyoruz"

Hamm Belediye Başkanı Petermann, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Wittke ile Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuşma yaptı.

Petermann ve Wittke festivalin iki toplumun birlikteliği açısından önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise ‘‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz ASKFEST çok önemli bir festival ve güzel bir başlangıç. Sporun birleştirici gücüyle bağların daha da güçleneceğine inanıyoruz.’’ dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ‘‘Kültür, sanat, spor ve festivaller toplulukları bir araya getiren, onları birbirine yaklaştıran önemli etkinliklerdir. Bu açıdan ASKFEST’in de çok önemli olduğunu düşünüyorum.’’ diye konuştu.

"Avrupa’nın farklı yerlerinde de gerçekleştirmek istiyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise festivalle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASKFEST ile 'Birlikte Spor Yap, Birlikte Eğlen', 'Birlikte Yaşa ve Geleceği Birlikte Kurgula' diyoruz. Türk ve Alman makamlarının iş birliğiyle bu programın gerçekleştirilmesi çok önemli. 3 günlük dolu dolu bir festival olacak. Bu festival Türk-Alman ortak festivali. Önümüzdeki sene de vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa’nın farklı yerlerinde de yine oradaki yetkili makamların iş birliğiyle bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Maalesef Avrupa’nın farklı ülkelerinde İslamofobi gibi hastalıklar üremekte. Biz bu akımları toplumlardaki genel gidişat olarak görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için de bu festivalleri yapmak istiyoruz. Bu festivallerin Avrupa’da söz konusu hastalıkların yayılmasını da engelleyeceğine inanıyoruz."

Lippepark Hikayesiyle Ön Plana Çıkıyor

Lippe nehri kenarında yer alan ve eski bir maden ocağı olan Lippepark, 1950’lerden itibaren Almanya’ya anlaşmalar çerçevesinde göç eden Türk işçiler için geçim kaynağı haline geldi. Bölgede çalışan Türkler şehrin ve Almanya’nın kalkınmasında önemli roller üstlendi. Hamm’da yoğun bir Türk varlığı da söz konusu.

Kaynak: TRT Haber