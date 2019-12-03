Dünya
Avrupa Parlamentosu'ndan arıları koruma adımı03 Aralık 2019 Salı 17:02 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 17:06
Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, arıların korunması için tarım ilacı pestisit kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.
[Fotoğraf: AA]
AP Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi, arı sayısındaki düşüşü engellemek amacıyla hazırlanan tasarıyı onayladı.
Tasarıda, arıların korunması için yapılan araştırmalara daha fazla mali kaynak aktarılması talep edilirken, arıların korunması için tarım ilacı pestisit kullanımının azaltılması çağrısı yapıldı.
Söz konusu tasarının ocak ayındaki AP Genel Kurul oturumunda oylanması bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Avrupa Parlamentosu arı pestisit Tarım ilacı