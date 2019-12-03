İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi kabul eden Ruhani, Yemen'deki savaş ve Suudi Arabistan-İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Suriye, Irak ve Lübnan'da yürüttüğü politikaların hiçbir kazanımı olmadığını savunan Ruhani, Riyad yönetiminin izlediği politikaları değiştirmesi temennisinde bulunarak, "İran'a göre bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde ve Suudi Arabistan ile yeniden ilişki kurulmasında hiçbir problem yoktur." ifadelerini kullandı.

Yemen krizini bölgenin önemli bir sorunu olarak nitelendiren Ruhani, devam eden savaşın bu ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ederek sadece yıkım ve ölüm getirdiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve Avrupa ülkelerinin, yaptıkları açıklamalara rağmen Yemen'de barışın sağlanmasıyla ilgilenmediklerini ve bu ülkelerin savaş sayesinde silah satma imkanı bulduğunu söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı Alevi de Yemen krizinin çözülmesi için ümit verici işaretlerin olduğunu ve bu doğrultuda İran'ın bölgedeki hassas sorumluluğuna göre hareket edeceğine inandığını söyledi.

Başta Tahran ile Washington arasında olmak üzere ara buluculuk rolüyle ön plana çıkan Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, son 9 ayda 3'üncü kez Tahran'ı ziyaret ediyor.

Kaynak: AA