Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 409 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 12.656 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 7.088 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 artışla 5.954 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazancıyla 20.765 puanda bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin beklentiler ve artan güvenli liman talebi, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, euro/dolar paritesi dün 0,9952 ile son 20 yılın en düşüğüne geriledi. Euro/dolar paritesi şu sıralarda ise 1,0030'dan alıcı buluyor.

75 baz puanlık faiz artışı önerildi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin üyelerinin 100 baz puanlık faiz artışı yerine 75 baz puanlık artışın uygun olduğunu belirtmeleri sonrası para piyasalarında 100 baz puan faiz artışı ihtimali gerilerken, risk iştahı kısmen de olsa arttı.

Öte yandan, İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa etse de İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını kabul etmedi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktararak, doğal gaz konusundaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.