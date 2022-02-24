AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri müdahalesi hakkında ortak açıklama yayımladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "eşi görülmemiş saldırganlığı" en kuvvetli şekilde kınandı. Rusya'ya, derhal saldırganlığı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamaya göre, bugün ilerleyen saatlerde AB Liderler Zirvesi acil ve olağanüstü toplanacak, "liderler bu eylemi için Rusya'ya ağır ve ciddi sonuçları olacak yeni yaptırımları" ele alacak.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Komisyon tarafından son şekli hazırlanan yaptırım paketini zirve toplantısında liderlere sunacak.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'daki can kayıplarından üzüntü duyulduğu, AB'nin acil insani yardıma hazır olduğu aktarıldı.

AB, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek siyasi, mali ve insani yardımların süreceğini vurguladı.