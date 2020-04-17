Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 70 artarak 32 bin 8'e ulaştığı, vakaların ülkenin tüm 85 bölgesind e bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, 286 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 41 artarak 273’e çıktığı aktarıldı.

Salgının etkisini en çok hissettirdiği Moskova'da vaka sayısı 1959 artarak 18 bin 105’e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, toplam 129 bin 175 kişinin gözetim altında tutulduğunu, bugüne kadar 1 milyon 700 binin üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Moldova'da salgın kaynaklı ölü sayısı 55'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, salgında ölü sayısı 2 artarak 55’e çıktı, iyil eşenlerin sayısı da 276’ya yükseldi.

Ülkede vaka sayı 2 bin 154 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da 9 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31'i çocuk, 91'i sağlık personeli olmak üzere 501 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 662’ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısını 246'ya, ölü sayısının ise 9 artarak 125'e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 730 testi yapıldığı aktarıldı.

Başkent Kiev'e girişlerde vatandaşlara yapılan sağlık kontrolü nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Uygulamanın 20 Nisan'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Kazakistan'da 118 vaka daha

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 118 kişinin daha COVID-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 1480'e, iyileşenlerin sayısının 29 artarak 306'ya ulaştığı belirtildi.

Almatı Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Tleuhan Abildayev, Almatı'da Sınır Muhafız Hizmeti Akademisinin 54 öğrencisinin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını aktardı.

Kazakistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan'd a vaka sayısı 23 arttı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 23 kişinin daha pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 489'a, iyileşenlerin sayısının 114'e yükseldiğini bildirdi.

Başkent Bişkek'teki bir sağlık merkezi, 4 sağlık personelinin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kapatılırken merkezin çalışanları karantinaya alındı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin destekleriyle 211 vatandaşın İstanbul'dan tahliye edileceği kaydedildi.

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 19 oldu

Ermenistan'da 42 kişide daha COVID-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısı 1201'e ulaştı.

Bugüne kadar 402 hastanın iyileştiği ülkede ölü sayısı 1 artarak 19'a yükseldi.

Özbekistan'da 31 yeni vaka

Özbekistan'da emeklilik maaşları ve sosyal yardım ödemelerinin nakit para yerine banka kartlarıyla yapılması kararlaştırıldı.

Namangan bölgesinde COVID-19 vakaları için 150 yataklı hastane ve 1200 yataklı karantina merkezinin inşaatı başladı. 16 hektarlık alanda konteynerlerle yapılacak hastanenin inşaatının 10 günde tamamlanması bekleniyor.

Özbekis tan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka saysının 1380'a ulaştığını aktardı.

129 kişinin iyileştiği, 4 kişinin de öldüğü Özbekistan'da, 80 bin kişi karantinada tutuluyor.

Gürcistan'da 22 yeni vaka

Gürcistan hükümetinin COVID-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 12 saatte 22 kişinin daha salgına yakalanmasıyla vaka sayısının 373'e, iyileşenlerin sayısının da 77'ye yükseldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da 21 Nisan'a kadar özel araç kullanımı yasaklandı.

Tacikistan

Tacikistan Ulemalar Kurulu, 18 Nisan itibarıyla camilerde Cuma namazları ile Ramazan ayı boyunca teravih namazının kılınmamasına ve toplu iftarların yapılmamasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, pandeminin yayılmasının önlenmesi ve ekonomiye etkisinin azaltılmasıyla ilgili tedbirlerin alınması, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle dar gelirli ailelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Rahman ayrıca, tarım ve gıda ürünleri üretiminin arttırılması ve her ailenin 2 yıla yetecek gıda biriktirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tacik makamları, ülkede COVID-19 vakalarının tespit edilmediğini iddia ediyor.