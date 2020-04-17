Her yıl ramazan ayı öncesinde dolup taşan çarşılar, bu yıl COVID-19 tehdidi ve buna karşı alınan önlemler nedeniyle boş kaldı.

Ramazan ayına özel bir önem veren Faslılar, birkaç gün öncesinde iftar sofraları için özel yemekler hazırlar ve akraba ziyaretlerini yoğunlaştırırdı; ancak bu yıl salgın nedeniyle bu tür hazırlıklardan ve ziyaretlerden mahrum kaldılar.

Sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satışının yapıldığı ve geçmiş yıllarda müşterilerle dolup taşan çarşı ve pazarlar açık olmasına rağmen, salgın nedeniyle vatandaşlar bugünlerde buralara pek uğramıyor.

Camiler cemaate hasret

Dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar gibi Faslılar da ramazan ayında 5 vakit namazı mümkün olduğunca camide cemaatle kılmaya önem verir. Her yıl ramazan ayı öncesi camiler temizlenir, varsa boya ve tadilat işleri yap ılır.

Ancak bu yıl Faslılar, virüs nedeniyle bunları yapamıyor ve böylece camiler de cemaate hasret kalıyor.

Geçici bir durum söz konusu

Sosyoloji araştırmacısı Ali eş-Şabani, ülkede ramazan öncesinde icra edilen etkinlik ve geleneklerin bu yıl terk edilmesinin virüs nedeniyle uygulanan karantinadan kaynaklandığını söyledi.

Halkın davranış değişikliğinin kendi isteklerinden değil virüs nedeniyle evde kalmaları sonucu bir mecburiyetten ileri geldiğini aktaran Şabani, bu durumun geçici olduğunu belirtti.

Fas hükümeti, virüsün y ayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm dini toplantıları iptal etmiş; cami, restoran ve sinemaların yanı sıra spor ve eğlence mekanları kapatılmıştı.