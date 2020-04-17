Her yıl birçok turisti ağırlayan ve çok sayıda uluslararası kuruluşun merkez ofislerinin yer aldığı Atlas Okyanusu kıyısındaki Dakar'da halk, asgari düzeyde de olsa işlerini yürütmenin yolunu arıyor.

Salgın öncesi özellikle akşam saatlerinde spor yapanlarla dolan Dakar sahil yolunda şimdi de hindistan cevizi tezgahları göze çarpıyor.

Tablalarına taze hindistan cevizlerini sıralayan satıcılar, özellikle akşam saatlerinde işten dönenleri bekliyor.

Çoğunluğu komşu ülke Gine'den çalışmaya gelen tezgah sahipleri, gün boyu sahil yolunda müşteri arıyor.

Doğal insülin ve serum vazifesi görüyor

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını taze hindistan ceviziyle dolduran satıcılar, ellerinde kendilerine özgü satırlarıyla konserve inceliğinde açtıkları meyveleri pipetle müşterilerine servis ediyor.

Tropikal ülkelerde antiviral, antioksidan, karaciğer koruyucu ve bağışıklık sistemi güçlendirici olarak da kullanılan hindistan cevizi suyu, özellikle bu günlerde doğal insülin ve serum vazifesi gördüğü ve C vitamini barındırdığı için Dakarlılar tarafından sıkça tüketiliyor.

Güneşe rağmen dışındaki kalın kabuğu sayesinde serinliğini muhafaza eden hindistan cevizi suyu, poşetlere konularak evlere de götürülebiliyor.

Dakar sahil yolu üzerindeki Cheikh Anta Diop Üniversitesi önünde taze hindistan cevizi tezgahı bulunan 23 yaşındaki Halilibrahim Camara, bu işe nasıl başladığını anlattı.

"Koronavirüs nedeniyle bu günlerde daha sık tüketiliyor"

Camara, ailesinin Gine'den Senegal'e para kazanmak için geldiğini ve 3 arkadaş ortak çalıştıklarını söyledi.

Seyyar satıcılığa başlangıçta geçici bir iş gözüyle baktığını belirten Camara, kendisi gibi birçok Gineli gencin bu işten iyi para kazandığını görünce devam ettiğini kaydetti.

"Salgın nedeniyle çıkmak istemesem de eve ekmek götürecek başka kimse yok, bu nedenle işime devam etmek zorundayım." diyen Camara, işini yaparken sık sık elini yıkadığını, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede riayet etmeye çalıştığını dile getirdi.

Özelikle akşamüstü müşterilerin çoğaldığını söyleyen Camara şöyle devam etti:

"İnsanlar evlerine dönerken yol üstü uğrayıp hem yorgunluklarını gidermek hem bağışıklıklarını güçlendirmek için hindistan cevizi suyu içiyor. Bağışıklığı güçlendirdiği söylendiği için de bu salgın günlerinde daha sık tüketiliyor. Satışlardan memnunum."

Camara müşterilerinin çoğunun suyunu eve de götürdüğü hindistan cevizinden günde 150-200 adet sattığını aktardı.

"Bu tezgaha uğramadan eve gitmiyorum"

Camara'nın müşterilerinden muhasebeci Mamadou Wade, hafta içi her gün işe giderken bu tezgaha uğradığını söyledi.

Hindistan cevizinin Senegal'de çok tüketildiğinin altını çizen Wade, "İşten çıktığım zaman Halilibrahim'e uğrayıp ceviz suyunu içiyorum, bu tezgaha uğramadan eve gitmiyorum. Çocuklarım çok sevdikleri için onlara da götürüyorum." diye konuştu.

Dakar'da hindistan cevizlerinin büyüklüğü ve tazeliğine göre tane fiyatı 500 CFA frangı (yaklaşık 5 Türk lirası) ile 1000 CFA frangı (10 Türk lirası) arasında değişiyor. Taze bir hindistan cevizinden yarım litreye kadar su çıkabiliyor.