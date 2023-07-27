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Dünya
AA 27.07.2023 11:25

Austin, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı oldu

Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olan Lloyd Austin, burada üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Austin, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı oldu
[Fotograf: Reuters]

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Papua Yeni Gine'de Başbakan James Marape, Savunma Bakanı Win Bakri Daki, Savunma Sekreteri John Akipe ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mark Goina ile görüştü.

Austin-Marape görüşmesinde, iki ülke arasında mayısta imzalanan ve şu anda Papua Yeni Gine parlamentosunun onayını bekleyen Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uygulanması ele alınırken, iki isim görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Austin, ABD'nin söz konusu anlaşmanın uygulanması konusunda vakit kaybetmediğini belirterek "Bir ABD Sahil Güvenlik botu, ortak devriyeler programını başlatmak için ağustosta burada olacak." ifadesini kullandı.

Austin, ABD'nin Papua Yeni Gine'de sürekli üs kurma niyeti olmadığını ancak bu ülkenin askeri kabiliyetini genişletmesine, askeri güçlerini modernize etmesine ve ABD ordusuyla müşterek çalışmalarını artırmasına yardımcı olacaklarını kaydetti.

Marape de Çin ile güvenlik anlaşması yapma niyetinde olmadıklarını, bu ülke ile ekonomik ilişkileri sürdüreceklerini vurgulayarak "Çin, bizimle askeri ilişki için bir talepte bulunmadı." ifadesini kullandı.

Austin, diğer yetkililerle görüşmesinde, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği alanlarını ele aldı.

Öte yandan Austin, "Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı" oldu.

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