Almanya, Nijer'deki darbeyi kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki darbeyi kınayan yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Nijer'de yaşanan olayları büyük endişeyle takip ediyoruz. Ordunun bazı kesimlerinin, Nijer'in anayasal demokratik düzenini yıkmaya yönelik girişimlerini kınıyor ve onlara, demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Bazoum'u derhal serbest bırakarak sığınaklarına dönmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) çabalarına tam destek verdiği belirtilen açıklamada, "Şiddet, siyasi ya da kişisel çıkarların uygulanması için bir araç değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Alman vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığının seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve kriz dönemlerinde oluşturulan listeye kayıt yaptırmaları istendi.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoyarak darbe yapmıştı.