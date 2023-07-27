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Dünya
AA 27.07.2023 11:15

Güney Kore, OpenAI şirketine "kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası" nedeniyle para cezası kesti

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), metin tabanlı yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketine, kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa ettiği için para cezası verdi.

Güney Kore, OpenAI şirketine "kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası" nedeniyle para cezası kesti

Yonhap'ın haberine göre, martta oluşan sistemsel hata yüzünden ChatGPT uygulamasının abonelerinin ödeme bilgilerinin 9 saat boyunca ifşa edilmesinden ötürü Komisyon, OpenAI şirketine para cezası kesti.

Komisyon, 687 Güney Kore vatandaşının bilgilerinin sızdırılmasının ardından şirkete sorunu 24 saatte bildirmediği için yaklaşık 3 bin dolarlık ceza uyguladı.

PIPC, Eylül 2022'de teknoloji şirketleri Google ve Meta'nın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle sırasıyla 50 milyon dolar ve 22 milyon dolar para cezası kesmişti.

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