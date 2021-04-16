Diplomatik kaynaklar, kışkırtma emrinin Başbakan Miçotakis tarafından verildiğini onayladı.

Kaynaklar, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı. Ayrıca, kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldı.

Canlı yayında yaşanan Dendias-Çavuşoğlu tartışmasının, Atina'daki diplomatlar, uluslararası meşruiyete dayandırdı.

Kahraman ilan ettiler

Real News ve Ethnos gazetelerinde yayınlanan habere göre de Dendias, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerinden önce, Başbakan Miçotakis ile yakın irtibat halindeydi.

Yaşanan olayı Yunan muhalefeti yanlış görse de çoğunluk Dendias'ı "kahraman" ilan etti.

Atina'dan planlı provokasyon.



Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı. Yunan Basını, Dendias'ın, Miçotakis ile istişare halinde olduğunu ve Miçotakis'in kendisine özel olarak talimat verdiğini açıkladı. pic.twitter.com/G7Q4VNNzKe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2021

Yunanistan kendi yaptıklarını unuttu

Dendias, Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulundu. Dendias'ın bu yaklaşımı, kendi ülkesinin ihlallerini görmezden geldiğini gözler önüne serdi.

Sığınmacıların paralarını alıp geri itti

Oysa ki Yunanistan,bugüne kadar binlerce sığınmacıyı, değerli eşyalarını ve paralarını aldıktan sonra Türkiye'ye geri itti. Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın bu hamlelerinin 1951 Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB hukukunun "açıkça" ihlali anlamına geldiğini duyurdu.

Lozan'ı ihlal etti

Yunanistan, Lozan Antlaşması’nı ihlal ederek Batı Trakya’daki Gümülcine ve İskeçe’de bulunan medreselere Encümen Heyeti atamaları yaptı.

"Kara sularını genişletme hakkına sahip oldukları" iddiası

Yunan Danıştay'ı ülkenin İyon Denizi’ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin kararnameyi onayladı.

Kararname ile Yunanistan, Arnavutluk'a yakın adacıklarının bile 12 millik kıta sahanlığı hakkı olduğunu ileri sürdü. Başbakan Miçotakis, Yunanistan’ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" iddia etti.