Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de evine dönen bir Filistinliyi öldürdü

Filistinli sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrailli bir keskin nişancının hedef aldığı Filistinli yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Filistinlinin Şucaiyye'de evine dönmeye çalıştığı sırada hedef alındığı kaydedildi.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 93'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.