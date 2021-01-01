Filipinler'de son 24 saatte tespit edilen 1765 vakayla ülkedeki vaka sayısı 475 bin 820’ye çıktı.

Son 1 günde virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 248’e yükseldi.

439 bin 835 kişi sağlığına kavuştu.

Mutasyona uğrayan virüsün görüldüğü ABD'den gelenlere giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta eğitime ara verildi.

Tayland'ta son 24 saatte 279 koronavirüs vakasına rastlandı.

1 günde 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 63'e çıktı.

Bugüne kadar vaka sayısı 7 bin 163’e yükseldi.

Salgın görülen 4 bin 273 kişi iyileşti.

Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak tarihlerinde kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

Singapur'da, Güney Afrika'ya gidenlere giriş yasağı

Singapur'da son 24 saatte 27’si yurt dışı kaynaklı, 30 koronavirüs vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 629 vaka görüldü.

Virüs sebebiyle 29 kişi hayatını kaybederken, 58 bin 449 kişi sağlığına kavuştu.

Pazartesi itibarıyla son 14 gün içinde, COVID-19'un mutasyona uğramış haline rastlanılan Güney Afrika'ya giden kişilere yönelik ülkeye girişi yasağı getirildi.

Hong Kong'ta son 24 saatte 42 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 8 bin 889'a çıktı. Salgın nedeniyle toplam can kaybı 148 olurken, iyileşenlerin sayısı da 7 bin 912’e yükseldi.

Tayvan'da, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 vaka tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 802'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 682 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş'te 17 ölüm

Bangladeş'te son 24 saatte tespit edilen 990 virüs vakası ile sayı 514 bin 500’e çıktı.

Son 1 günde 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 576'a yükseldi.