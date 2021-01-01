Söz konusu hız limiti, bazı ana yollar hariç şehrin tamamında uygulanacak.

Şehrin genelindeki kameralar, sürücülerin kuralı ihlal edip etmediğini denetleyecek.

Zaman içerisinde şehirdeki kamera sayısı artırılacak.

Brüksel bölgesinde, yeni kurala uyulmasını sağlamak amacıyla yollara hız limitlerini gösteren levhalar ve boyalı yol işaretleri eklendi.

[Fotoğraf: AA]

Brüksel Başkent Bölge Hükümetinin Trafik ve Yol Güvenliği Bakanı Van den Brandt, "Uygulamadaki amaç daha fazla ceza kesmek değil, şehir içinde kazaları azaltıp güvenliği artırmak." dedi.

Brandt, Brüksel'i 2030'a kadar daha az araç, daha fazla yaya ve bisiklet trafiği olan bir şehir haline getirmek istediklerini söyledi.

Araçların düşük hızda seyretmesiyle gürültü kirliliği de yüzde 50'ye varan oranlarda azalacak.