Japonya, oturumu bulunmayan tüm uluslararası yolculara, 31 Ocak'a kadar kapıları kapattı.

Japonya'da iç turizmi teşvik eden "Seyahate Çık" kampanyasını pazartesi itibarıyla ülke genelinde 11 Ocak'a kadar askıya aldı.

Güney Kore'de aşı çalışmaları hızlandırıldı

Güney Kore'de aşının onaylanması için öngörülen 180 günlük süreç, 40 güne indirilerek çalışmalar hızlandırılacak.

Ülkeye gelmesi planlanan ek aşı dozlarının da 20 günde gelmesi için çalışmalar başladı.

Singapur, ülkedeki COVID-19 bağışıklığını yüzde 90'a çıkartacak

İngiltere'den ülkeye 17 Kasım ile 17 Aralık arasında gelen 31 kişiden birinde, yeni koronavirüs tespit edildi.

Virüs mutasyonunun ülkede görülmesiyle, ülke nüfusunun yüzde 80'ine COVID-19 aşısı yaptırılmasına yönelik hedef, yüzde 90'a çıkartılacak.

Singapur hükümeti, 23 Mart'ta aldığı "ülkeye yönelik tüm uluslararası uçuşlara yasak" uygulamasını hala sürdürüyor.

Malezya, İngiltere'den öğrenci dönüşlerini yasakladı

Sabah eyaletindeki bir COVID-19 hastasından alınan örneklerde, virüsün İngiltere'de görülen bir türüne benzer bir mutasyona uğradığı belirlendi.

Ülkede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 1 Ocak 2021'den itibaren Malezya'ya dönebilecek fakat İngiltere bu listede yer almıyor.

16 Mart'tan beri tüm ülkelere kara ve hava sınırlarını kapatan Malezya, diplomatik misyon ve uluslararası kuruluş çalışanlarının ülkeye dönüşüne, COVID-19 testi ve 10 günlük karantina şartıyla izin veriyor.

Tayland'da tedbirler sıkılaştırılabilir

11 Aralık'ta sınırlarını uzun süreli turistik seyahate açan Tayland, İngiltere ve Güney Afrika'daki virüs mutasyonu gelişmeleri üzerine tedbirleri artırma sinyali verdi.

20 Aralık'tan bu yana günlük COVID-19 vaka artışının üç haneli rakamlara yükselmesinin ardından Başbakan Prayut Çan-oça, "Halkımız salgınla mücadelede sorumlu davranmazsa ülke çapında sokağa çıkma yasağı yeniden gelebilir." dedi.

Filipinler'de karantinaya yeniden dönüş sinyali

Toplam 400 binin üzerine COVID-19 vakasının görüldüğü Filipinler

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte,"Virüs varyantının görülmesi durumunda buna çare olacak bir tedavimiz yok. Bu yüzden karantina uygulamasına yeniden dönüş mümkün olabilir." dedi.

Filipinler, virüsün daha hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelerden seyahatleri yasakladı.