Kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair endişe nedeniyle incelemeye alınan AstraZeneca aşısına ait değerlendirmenin, Avrupa İlaç Ajansı uzman komitesince bugün açıklanması planlanıyor.

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülke aşının kullanımını askıya almıştı.

Avrupa İlaç Ajansı, daha önceki açıklamasında, pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanması vakalarının, aşı olmuş kişilerde daha fazla görüldüğüne dair bilgi bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

DSÖ: Faydası risklerinden fazla

DSÖ'den dün yapılan açıklamada, örgüte bağlı Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin AstraZeneca aşısının son güvenlik verilerini dikkatle değerlendirdiği belirtilmişti.

İncelemenin tamamlanması sonrası bulguların derhal kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilmiş; "faydasının risklerinden fazla" olduğu belirtilen AstraZeneca aşısının kullanımının sürdürülmesi önerilmişti.

AstraZeneca sözcüsü: İncelemeler sürüyor

AstraZeneca firmasının sözcüsü, uygulanan 17 milyon COVID-19 aşısıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söylemişti.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetmişti.