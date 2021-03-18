Nefret söylemleri sosyal medya ağları üzerinden yayılırken Facebook bunun önüne geçmek için yeni bir proje başlattı.

Kullanıcıların katılacağı gruplar topluluk kurallarını ihlal ediyorsa bu durum kullanıcıya önceden bildirilecek.

Davet bildirimlerine de sınırlama geliyor

Facebook aynı zamanda bu grupların üyeliklerini azaltmak ve içeriklerinin dağıtımını azaltmak için davet bildirimlerini de sınırlayacak.

Facebook Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Alison, yaptığı açıklamada, "Bu önlemlerin kurallarımızı ihlal eden grupları keşfetmeyi ve onlarla etkileşim kurmayı zorlaştıracağını düşünüyoruz" dedi.

Yeni politika neleri öngörüyor?

Facebook'un yeni uygulamasına göre, kuralları ihlal eden birkaç üyeye sahip grupların yöneticilerinin ve moderatörlerinin, gönderileri grupta görünmeden önce geçici olarak onaylamaları gerekecek.

Facebook, kuralları ihlal eden içeriğin tekrar tekrar onaylanmasının grubun kaldırılmasına yol açabileceğini söyledi.

Gruplarda ihlal kaydı bulunan kişilerin bir süre için herhangi bir grupta gönderi paylaşması veya yorum yapması da engellenecek.