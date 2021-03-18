Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü
[Fotoğraf: AFP]
ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde 3 aile üyesini öldüren, birini de yaralayan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
ABC News’in haberine göre, 26 yaşındaki Gilbert Gonzalez, Phoenix’teki evinde akrabalarının üzerine ateş açtı.
Yerel polis yetkilileri, büyükannesi ve büyükbabasının olay yerinde, amcası ve Gonzalez'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırıdan önce sarhoştu
Gonzalez'in onu durdurmak isteyen bir aile üyesi ile girdiği boğuşmada yaralandığını belirten yetkililer, bu kişinin kim olduğunun henüz tespit edilemediğini söyledi.
Olay yerinde yaralanan 19 yaşındaki aile üyesinin de hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.
Yetkililer, ilk bulguların Gonzalez'in saldırı öncesinde sarhoş olduğunu gösterdiğini belirtti.
Etiketler: ABD
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