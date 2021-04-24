Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Myanmar'daki durumu görüşmek üzere yapılan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısının ardından ASEAN Sekreterliği, toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada ASEAN liderlerinin, Myanmar'da yaşananlardan ötürü derin endişelerini dile getirdiği ve darbenin ardından gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrıların dikkate alındığı vurgulandı.

Arakan'daki insani krize dikkat çekildi

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki insani krizin çözümü için çabaların sürdürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Bangladeş ile yapılan ikili anlaşmalar sonucu Arakanlıların yurtlarına güvenlik, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüş yapabilmesinin sağlanması sürecinde yapılanların önemine dikkat çekilmiştir" denildi.

Çözüm için 5 madde

Açıklamada, ASEAN liderlerinin Myanmar'daki krizin çözümü için mutabık kaldığı 5 madde sıralandı:

Birinci maddeye göre Myanmar'daki taraflar şiddeti bir an önce durduracak.

İkinci maddeye göre, Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamı başlatılacak.

Üçüncü maddeye göre, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık edecek.

Dördüncü maddeye göre, Myanmar'a insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasına müsaade edilecek.

Beşinci maddeye göre, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, beraberindeki delege ile Myanmar'ı ziyaret edecek, krizin muhatabı olan taraflarla görüşecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

745 kişi öldü

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 745 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.