Son Apollo görevinden elli yıl sonra, Ay'a gidecek olan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni uzay aracı Artemis'in fırlatılması bir kez daha ertelendi.

Artemis'in geçen hafta yaşanan iki ertelemenin ardından BUGÜN Türkiye saatiyle 21’den itibaren Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden fırlatılması planlanıyordu.

Fırlatmaya daha öncekilerde olduğu gibi yine hidrojen tankındaki sızıntının giderilememesi engel oldu.

Ne zaman fırlatılacağı açıklanmadı

Artemis'in ne zaman fırlatılacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

Artemis 1 programı kapsamında, daha sonraki aşamalarda mürettebat taşıması için tasarlanan Orion kapsülünün Ay yörüngesine ulaştırılması amaçlanıyor.

Oreon 6 hafta sürecek araştırmaların ardından yerküreye dönecek.

Ay'da üs kurulması hedefleniyor

Artemis programı ile bazı ağaç tohumları da Ay'a taşınacak. Bu tohumların uzay şartlarında büyümeleri gözlemlenecek.

NASA, 1972'deki Ay görevinden bu yana ilk kez Artemis programı kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi amaçlıyor.

Bu kez Ay’da kurulacak bir üs ile insanoğlunun orada kalıcı olması hedefleniyor.

Ajans, Ay’a geri dönmenin 2030’larda Mars’a insan gönderme projesinin önünü açacağını düşünüyor.

Artemis I'’in, Dünya'dan 450 bin 616 km uzağa giderek insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracının uçtuğu en uzak mesafeye erişmesi bekleniyor.