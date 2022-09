Son Apollo görevinden elli yıl sonra, Ay'a gidecek olan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni uzay aracı Artemis'in fırlatılması bir kez daha ertelendi.

Artemis'in geçen hafta yaşanan iki ertelemenin ardından BUGÜN Türkiye saatiyle 21’den itibaren Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden fırlatılması planlanıyordu.

Fırlatmaya daha öncekilerde olduğu gibi yine hidrojen tankındaki sızıntının giderilememesi engel oldu.

Ne zaman fırlatılacağı açıklanmadı

Artemis'in ne zaman fırlatılacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u