Mississippi eyaletinin Tupelo şehrinde hareketli saatler yaşanıyor.



Havaalanından çalındığı tahmin edilen Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu uçak yerleşim yerlerinin üzerinde zigzaglar çiziyor.



Polisin, havaalanı çalışanı olduğu belirtilen kişi ile temasa geçtiği ve korsanın uçağı ülkenin en büyük süpermarket zinciri Walmart’ın Tupelo şubesine çarpmakla tehdit ettiği belirtiliyor.



Walmart ve çevresindeki mağazalar polis tarafından boşaltılırken hava korsanını ikna çabaları sürüyor.



Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu 60 yıllık uçağın uzun menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden tehdit altında olan yer sadece Tupelo olmayabilir.



Hava korsanının neden uçağı süpermarkete çarpmak ile tehdit ettiği de bilinmiyor.