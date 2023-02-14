Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için ayni yardımlar toplandı.

Tırların yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Edibe Sinem Atay, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Arnavutluk'taki Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) Başkanı Egert Haxhiu, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Başkanı Bilal Kara'nın yanı sıra davetliler katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi, ardından yardım tırı Türkiye'ye gitmek üzere yola koyuldu.

Büyükelçiliğin koordinasyonunda, TÜMED ve ATTSO tarafından farklı Türk ve Arnavut işletmelerin desteğiyle toplanan yardımlar, jeneratör, ısıtıcı, giysi, hijyen malzemesi gibi farklı malzemelerden oluşuyor.

11 Şubat'ta da Arnavutluk'tan iki yardım tırı deprem bölgesine yardım ulaştırmak üzere yola çıkmıştı.