Kazakistanlı çocuklar Türkiye’deki dostlarına yardım elini uzatıyor.

Başkent Astana’da yer alan 1 numaralı devlet okulunun 3. sınıf öğrencileri Türkiye’ye yardım için kermes organize etti.

Toplanan maddi yardımları öğrencilerin velileri AFAD’ın resmi hesabına aktardı.

Sınıf öğretmeni Guljan Muhammedjanova, “Türkiye’den gelen deprem haberini büyük üzüntüyle karşıladık. İlk önce Türkiye’ye başsağlığı dilemek istiyorum. Ülkede başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunmak için çocuklar ve ebeveynlerle birlikte kermes organize etmeye karar verdik. 28 öğrenci evlerinden getirdiği yemek ve tatlıları diğer sınıflara sattı. Biriktirmiş olduğumuz parayı da resmi hesaba yatırdık.” dedi.

"Türk dostlarımızın en kısa sürede iyileşmelerini dilerim”

Öğrenciler, TRT aracılığı ile Türk dostlarına başsağlığı diledi, selamlarını iletti:

-"Türkiyeli dostlarıma geçmiş olsun demek isterim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkeye huzur ve barış dilerim”

-“Annemle kek yaptım ve kermese getirdim. Getirdiklerimi burada diğer arkadaşlarıma sattım. Sınıf öğretmenimiz bize yardım etti.”

-“Televizyondan haberleri izledik. Türk çocuklar için çok üzüldük. Annem yardım etti. Bir birimizden yaptığımız yemekleri satın aldık. Türk dostlarımızın en kısa sürede iyileşmelerini dilerim”