Walker, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini ve oluşum biçimini değerlendirdi. K

ahramanmaraş'taki depremlerin `sığ karasal depremler` kategorisinde olduğunu belirten Walker, şunları söyledi:

"Bu da yer kabuğunun üst kısmının 15-20 kilometre derinliğine kadar kırılmış olması anlamına geliyor. Bunların altında da taşlar oldukça sıcaktır. Bunlar oldukça normal, bu karasal depremler bu kadar derinliklere ulaşabiliyor. Bu depremin farklı tarafı ise çok geniş bir alana yayılması. 15-20 kilometre derine inmenin yanı sıra 200 kilometre civarındaki alana yayıldı. Bu kırılma alanı aslında şiddetin genişliği açısından bir hayli fazla, bu da şiddetli sarsıntıların diğer büyük depremlerden çok daha geniş alanlara yayılması demek."

"Bu depremler, ciddi anlamda büyük ve geniş"

Depremlerin oldukça `büyük ve geniş` olduğunu vurgulayan Walker, "Depremler olduğunda ardışık artçıların olması normal. Gelecek haftalarda artçılar, ilkinden daha küçük büyüklüklerde seyreder. Ancak burada, ikinci büyük deprem kendi başına çok büyük bir depremdi. İlkinden saatler sonra oldu." ifadesini kullandı.

"Kırılmanın oldukça karmaşık olduğunu söyleyebiliriz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki şaşırtıcı olan noktanın, depremin boyutu olduğuna işaret eden Walker, "Kırılmanın oldukça karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Kırılmada, birçok fay bölümü var gibi duruyor. Birinden diğerine atlayıp sonra diğer depremi tetikliyor. Dolayısıyla bu karmaşıklık ve depremin boyutu, gelecek günlerde, haftalarda, yıllarda bilim insanlarının odaklanacağı nokta olacak. Bilim insanları, olanları anlamaya çalışacak ve gelecekteki depremlerde neler olabileceğine yönelik yeni bilgiler edinecekler."