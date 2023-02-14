Söz konusu beş ülkenin dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, "Biz Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak İsrail'in 10 bin bağımsız birimlik yerleşim alanını geliştirme ve daha önce İsrail yasalarınca illegal olduğu belirtilen 9 yerleşim birimini normalleştirme kararından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beş ülkenin, tek taraflı eylemlerin sert biçimde karşısında oldukları belirtilen açıklamada, "Tek taraflı eylemler İsrailliler ile Filistinliler arasındaki gerilimi artıracak, müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma çabalarını ise baltalayacaktır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada 5 ülkenin taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla sağlanması gereken Orta Doğu'daki kalıcı, adil ve kapsamlı barışı desteklemeye devam ettiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Hem İsrailliler hem de Filistinliler barış, eşit ölçüde özgürlük, güvenlik ve refah içinde yaşamayı hak ediyor. Egemen ve yaşanabilir bir Filistin'in yanında Orta Doğu'ya tamamen entegre olmuş bir İsrail vizyonunu gerçekleştirme taahhüdümüzü yineliyoruz. İki devletli çözümü ve bölgenin istikrarını etkileyen sahadaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz."

Kaçak yerleşim birimlerinde 726 bin kişi yaşıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi dün, işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde yasallaşmasını onaylamıştı.

Kararı değerlendiren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Güvenlik Kabinesinin kaçak 9 yerleşim biriminin yasallaşması talebimi onaylamasından memnuniyet duyuyorum ancak bu yeterli değil ve daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir, Güvenlik Kabinesine 77 kaçak yerleşimin yasallaştırması teklifini sunmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, bu yıl Kudüs dahil Batı Şeria'daki 176 yerleşim birimindeki Yahudi yerleşimci sayısı 726 bin 427'ye ulaştı.

Ayrıca Batı Şeria'da 86'sı kırsalda olmak üzere 186 kaçak yerleşim bulunuyor.