Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma planını açıklamasıyla Arnavutluk ve Yunanistan arasındaki deniz alanlarının sınırlandırılması yeniden tartışmalara neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, 26 Ağustos'ta ülkesinin İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planladığını açıklamasına Arnavutluk'taki siyasetçiler, yetkililer ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunan mevkidaşının açıklamasının Arnavutluk'un kara sularıyla ve iki ülke arasında bir anlaşmayla alakası olmadığını belirterek, Arnavutluk'un 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden doğan hakkın kullanımını 1990'da gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti Genel Başkanı Lulzim Başa ise Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz müzakerelerinin içeriğinde ne olduğu konusunda hükümete şeffaf olmaları çağrısında bulundu.

Rama, muhalefetin çağrısına cevaben, iki ülke arasında hiçbir gizli anlaşma olamayacağını ifade etti.

Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki müzakereler

Arnavutluk Avrupa ve Dış İşleri Bakanlığı, Nisan 2018'de Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin görüşmelerin resmen başladığını duyurdu.

Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma olmazken, müzakereler de geçen zamanda askıya alındı.

İki ülke arasında 2009'da konuyla ilgili anlaşma imzalansa da Arnavutluk Anayasa Mahkemesi 2010'da anlaşmayı iptal ederek, "hukuken geçersiz" ve "anayasaya aykırı" ilan etti.