Bir yanda vaka sayıları bir yanda can kaybı. İngiltere’de iki durumda da ani artış başladı.

Hükümet yerel kısıtlamalarla yetinmedi yeni önlemler aldı.

Pazartesi'den itibaren 6 kişiden fazla bir araya gelmek artık yasak.

Okul, işyeri düğün ve cenazeler yasak kapsamına girmiyor. Kurallara uymayanlar para cezasına çarptırılacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Kuralları sertleştirmemiz gerekiyordu” dedi.

Uzmanlar ani yükselişin nedeni olarak kuralların fazla gevşemesini gösteriyor.

Bölgesel kısıtlamalar da devam ediyor.

Ülkenin Kuzeybatısındaki Bolton kentinde sınırlı sokağa çıkma yasağı getirildi.