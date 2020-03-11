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Arnavutluk'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Arnavutluk Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 73 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca yaşlı kadının Kovid-19’un yanı sıra kronik kalp ve akciğer hastası olduğu aktarıldı.
Ülkedeki vaka sayısının bugün 10’dan 12’ye çıktığı açıklanmıştı.
Etiketler: ölüm koronaviürs ArnavutlukSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:57
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