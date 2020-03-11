Arnavutluk Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 73 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yaşlı kadının Kovid-19’un yanı sıra kronik kalp ve akciğer hastası olduğu aktarıldı.

Ülkedeki vaka sayısının bugün 10’dan 12’ye çıktığı açıklanmıştı.