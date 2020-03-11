Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Hüseyin'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin, göreve atanmasının ardından kabinesini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığına eski Başbakan Necip Rezak'ın Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin getirildi.