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Bakan Çavuşoğlu'ndan Malezyalı mevkidaşına tebrik
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya'nın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin'i arayarak tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Hüseyin'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin, göreve atanmasının ardından kabinesini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığına eski Başbakan Necip Rezak'ın Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin getirildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu hişamuddin hüseyin dışişleri bakanıSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:56
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