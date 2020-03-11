Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir otoyolda trafiğin yoğun olduğu saatlerde otoyolda ilerleyen bir otomobilin ön camına, karşı şeritten uçan bir metal levha saplandı.

[Fotoğraf: DHA]

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda metal bir levhanın sertçe aracın ön camına çarptığı ve levhanın yarısının camı kırarak aracın içerisine girdiği görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine gelen trafik ekipleri, levhanın karşı şeride nasıl fırladığına ilişkin inceleme başlatırken, olayda sürücünün yara almadığını belirtildi.