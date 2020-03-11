Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aracının önüne metal levha saplanan sürücü ölümden döndü
[Fotoğraf: DHA]
Rusya’da otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, bir otomobilin ön camına saplandı. Parçanın yarısının camı kırarak içeriye girdiği anlar saniye saniye araç kamerasınca kaydedildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir otoyolda trafiğin yoğun olduğu saatlerde otoyolda ilerleyen bir otomobilin ön camına, karşı şeritten uçan bir metal levha saplandı.
[Fotoğraf: DHA]
Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda metal bir levhanın sertçe aracın ön camına çarptığı ve levhanın yarısının camı kırarak aracın içerisine girdiği görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine gelen trafik ekipleri, levhanın karşı şeride nasıl fırladığına ilişkin inceleme başlatırken, olayda sürücünün yara almadığını belirtildi.
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