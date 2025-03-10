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Dünya
AA 10.03.2025 02:52

Arjantin'de sel: Can kaybı 16'ya yükseldi

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Arjantin'de sel: Can kaybı 16'ya yükseldi

Buenos Aires eyalet polisinden yapılan açıklamada, selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığı, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da ,elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de sel: Can kaybı 16'ya yükseldi

Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, sel felaketinin yaşandığı Bahia Blanca'da incelemelerde bulundu.

Yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı.

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