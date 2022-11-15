Arjantin basınının, Fernandez'in sağlık ekibi tarafından yapılan resmi açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, Cumhurbaşkanı, tansiyon düşmesi ve baş dönmesi yaşadı.

Açıklamada, "Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, hipotansiyon ve baş dönmesine maruz kaldı. Bu nedenle, sağlığını korumak ve komplikasyonları önlemek amacıyla zaruri olarak tahlil yaptırmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Fernandez, sağlık problemleri nedeniyle zirvenin ilk oturumu olan "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna katılmadı, yerine Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı'na yakın kaynaklar, Fernandez'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği altyapı forumuna katılması ve devamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi beklenen Fernandez'in, resmi gündeminin akıbeti hakkında bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'ya hareket etmeden önce Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Fernandez, geçen hafta, katıldığı bir radyo programında kendisinin tasarladığı ve "yemek yememeye dayanan" bir diyet uyguladığını söylemişti.