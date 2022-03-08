25 yıllık uydu görüntülerinin analizini yapan araştırmacılar, ilk kez Amazon ormanlarının kuraklık ve yangın gibi etkilere karşı dayanaklılığını ölçümledi.

Veriler, Amazonların bir "geri dönüşü olmayan noktaya" doğru yaklaştığını ortaya koydu.

Öyle ki istatistiksel analizler, 2000'li yılların başından beri el değmemiş ormanların yüzde 75'inden fazlasının stabilitesini kaybettiğini gösterdi.

Bu durumun, Amazonların "savana" olarak bilinen çayırlık alanlara dönüşmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Yağmur ormanlarındaki bozulma en fazla çiftliklere, yollara ve kentsel alanlara yakın bölgelerde gerçekleşti.