Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da viraja hızla giren çekici iki kamyona çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da viraja hızlı giren çekici, iki kamyona çarptı. Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralandı.
Sincan Zir Vadisi'nde viraja hızlı giren M.Y. kontrolündeki 06 FV 1990 plakalı çekici, B.K. idaresindeki 06 YH 118 plakalı ve İ.S. idaresindeki 06 RY 050 plakalı iki kamyona çarptı.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralanırken, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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