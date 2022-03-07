Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf:AA ]
Hatay’da yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Hatay’da yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerine baskın yaptı.
İş yerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabancaya ait fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet tüfeğe ait fişek, 2 yasadışı bahis kuponu, 17 adet dijital materyal, yasadışı bahisten elde edilen 20 bin 929 TL para ele geçirildi.
Yasadışı bahis oynattıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Dolandırıcılık Kumar
Son Haberler
- 18:00
- 17:48
- 17:49
- 17:47
- 18:01
Sıradaki Haber
Uyuşturucu ticareti yapan 17 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz