Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bu yıl farklı tarihlerde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılarak faillerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı detaylı analiz sonucu, 8 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenen Y.S.K, gözaltına alındı.

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Şüphelinin ikametinde ve depo olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen 3'er televizyon ve kulaklık, 2'şer bilgisayar ve matkap, 1'er tablet, bluetooth müzik seti, traş makinası ve şarj aleti, bileklik, çakı, kasatura, çeşitli markalarda saat, gözlük, tespih, kolye, şarj aletleri ile powerbank ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çalıntı eşyaları satın alanlara yasal işlem uygulandı

Zanlının çaldığı bazı eşyaları sattığı İ.A, Ö.N, F.B. ve A.B. hakkında da "hırsızlık malının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldı.