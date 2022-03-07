Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Semih Akgün Gök'ün kullandığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yolcu Yıldırım idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile İbrahim Aydoğmuş, Güneş Yılmaz ile Ayşegül Yıldırım yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 61 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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