Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 06:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador'da silahlı saldırı: 7 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un güneybatısında, silahlı saldırı sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil kentindeki bir evin önünde bulunan gruba iki araçtan otomatik silahlarla ateş açıldı.
Olay yerinde ikisi kadın 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Savcılık, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyururken olayın nedeni araştırılıyor.
Ekvador'da şiddetli olayların yaşandığı yerlerden Guayaquil kentinde, 5 Ocak'ta da meydana gelen silahlı çatışmada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. Güvenlik güçlerinin şimdiye kadar düzenlediği operasyonlarda ise henüz istenilen sonucun alınamadığı savunuluyor.
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