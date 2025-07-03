Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2025 06:17

Arap ülkelerinden işgalci İsrail'e Batı Şeria tepkisi

Arap ülkeleri, katil İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarını kınayarak, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve barışı zorlaştıran tehlikeli bir eylem olduğunu belirtti.

Arap ülkelerinden işgalci İsrail'e Batı Şeria tepkisi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, söz konusu çağrıları reddetti ve bunların, "bölgeyi bir volkanın eşiğinde tutacağı" uyarısında bulundu.

Bu açıklamaların uluslararası kararlar ve uluslararası hukukla çeliştiğini kaydeden Ebu Rudeyne, bu çağrının İsrail'in, Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan planları uygulamaya dönük ısrarlı girişimlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan da İsrailli Adalet Bakanı Yariv Levin'in açıklamalarını kınadığını belirterek, bunun uluslararası kararların açık ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Filistin topraklarında yerleşim yerlerini genişletmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği yinelenirken, İsrail'in uluslararası kararlara uymaya zorlanması gerektiğine işaret edildi.

Katar

Katar ise İsrailli bakanın "ilhak yönündeki" açıklamalarını kınayarak, bunun İsrail'in yerleşimci, sömürgeci ve ırkçı politikalarının bir uzantısı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Kudüs'ü Yahudileştirme planları dahil olmak üzere bölge güvenliğini tehdit eden tehlikeli politikalarına karşı koymak için uluslararası toplumun dayanışmasına acil ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt de İsrail'deki otoritenin bir grup temsilcisinin, işgalin Batı Şeria'daki toprakları kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası barış ve güvenliği sağlama ve uluslararası kararları savunma rolünü üstlenmeye çağrıldı.

Daha önce de Mısır ve Ürdün, söz konusu ilhak çağrılarına tepki göstermişti.

İsrail'de yapılan "ilhak" çağrıları

İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanları, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazmıştı.

Mektupta "tarihi başarıların ardından" Batı Şeria'nın da İsrail meclisi ay sonunda tatile girmeden ilhak edilmesi talep edilmişti.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de dün Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakının zamanının geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini" savunmuştu.

Levin, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhakına" ilişkin tartışmalara değinerek, "Bence bu dönem, mevcut sorunların ötesinde, kaçırmamamız gereken tarihi bir fırsattır." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Suudi Arabistan Katar
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda ölen Filistinli sayısı 116'ya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:34
Erzurum-Rize arasında düşen uçaktaki yolcu sağ olarak kurtarıldı
06:36
Gazze'deki hükümet: İsrail son 48 saatte 26 'kanlı katliam' işledi
06:27
Çeşme'de orman yangını: İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı
06:08
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
02:28
Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşılması için çalışmalar sürüyor
01:42
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda ölen Filistinli sayısı 116'ya çıktı
İsrail ordusu Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi
İsrail ordusu Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ