Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre ülkede virüs kaynaklı can kayıplarının 66'ya yükseldiği, vaka sayısının ise 919'a çıktığı ifade edildi. Tedaviye olumlu cevap veren 66 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Öte yandan Fas Kralı 6'ncı Muhammed, COVID-19 salgını nedeniyle 5 bin 654 mahkum için af kararı aldı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "koronavirüs tedbirleri kapsamında hapishanelerdeki mahkumların korunması amacıyla" bu kararın alındığı aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 878'e ulaştığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 18'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki COVID-19 vaka sayısının ise 19 artarak 527'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 21 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 226'ya yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, vakaların Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, ülkede bugüne kadar 1 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nde COVID-19'a yakalanan 12 kişi bulunuyor.