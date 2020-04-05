Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 253 bin 597 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla 38 bin 80 ile İspanya,26 bin 400 ile Almanya, 20 bin 996 ile İtalya, 19 bin 736 ile İran, 15 bin 438 ile Fransa ve14 bin 828 ile ABD oldu.