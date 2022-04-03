Suudi Arabistan, Umman, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Cezayir ve Katar'ın yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ile Arap Birliği de Yemen'de varılan ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in "Suudi Arabistan'ın Mart 2021'de Yemen'de çatışmalara kapsamlı siyasi bir çözüm sağlanması amacıyla sunduğu girişimle uyumlu olan" ateşkes çabalarının takdir edildiği açıklaması geldi.

Umman

Yemen'de varılan ateşkesin arabulucularından olan Umman'ın Dışişleri Bakanlığı ise, varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunu ve Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için BM ve ilgili taraflarla çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getirdi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve Yemen krizine kapsamlı bir çözüm bulma çabalarına katkıda bulunacağının umulduğunu aktardı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM'nin Yemen'de ateşkese varıldığını duyurduğu ve BAE'nin BM'nin Yemen ve bölgede barış ve istikrar umutlarını teşvik etme çabalarını desteklediği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklamasında, "Ateşkes, Yemen'deki tarafların siyasi müzakerelere girmesi ve siyasi bir çözüme ulaşmasına zemin hazırladığı için önemli bir adım, memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin "olumlu bir gelişme" olduğunu belirterek, BM'nin Yemen krizine çözüm bulma çabalarının desteklendiğini vurguladı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes ilanının "savaşın durdurulması ve siyasi bir çözüme ulaşılması için önemli bir adım" olarak nitelenerek, memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ateşkesin Yemen'deki krizin kapsamlı bir çözümünü garanti eden kalıcı bir anlaşmaya varılması yolunda önemli bir adım olmasını umuyoruz" denildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı ise BM öncülüğünde atılan bu adımın, Yemen'de kapsamlı ve kalıcı ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulundu.

Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, Yemenli tarafların, uluslararası camianın da desteğiyle siyasi sürece ve ulusal uzlaşıya dahil olmasının istendiği aktarıldı.

İİT, Arap Birliği ve KİK'in ateşkese ilişkin açıklamaları

İİT'den yapılan açıklamada, Yemen'de varılan ateşkesin ülkede yaşanan insani sıkıntıyı hafifletmesinin umulduğu kaydedilirken, Arap Birliği de Yemen'deki tüm taraflara ateşkese saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

KİK'den yapılan açıklamada ise, BM'nin ateşkese varıldığını duyurmasının uluslararası toplumun Yemen krizine verdiği önemin göstergesi olduğu aktarıldı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak" ifadelerini kullanmıştı.