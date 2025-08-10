Açık 32.9ºC Ankara
Dünya
AA 10.08.2025 16:19

Arap Birliğinin "Gazze" konulu acil toplantısı Kahire'de başladı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararının ele alınacağı Arap Birliği acil toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Arap Birliğinin "Gazze" konulu acil toplantısı Kahire'de başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Daimi delegeler düzeyinde gerçekleştirilen toplantıya Arap Birliği dönem başkanı Ürdün liderlik ediyor.

Arap Birliği acil toplantısında, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal kararına karşı koymanın yollarının görüşülmesi bekleniyor.

Filistin'in talebi ve üye ülkelerin desteğiyle düzenlenen toplantıya, Arap Birliğinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali de katılıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
