Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.08.2025 13:05

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Eriha kentine yaraladığı 25 yaşındaki Abdullah Muhammed Atiyat isimli Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, dün akşam Eriha kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Eriha kent merkezindeki Kasr Hişam Caddesinde açılan ateş sonucu ağır yaralanan Atiyat'ın Eriha Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından işgal altındaki Kudüs'teki Hadasa Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

Filistinli gencin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Gazze'de devam eden soykırımla eş zamanlı olarak, fanatik Yahudilerin ve İsrail ordusunun saldırılarında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, şimdiye kadar en az 1013 Filistinli öldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Dünya lunaparklarına "Türk malı" imzası
13:39
Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı
13:14
2 ilde bugün denize girmek yasak
12:32
Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemizin güçlü siyaseti için dönüm noktası
12:32
Bakan Kurum Adıyaman'da evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
12:20
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
FOTO FOKUS
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ