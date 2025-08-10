İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, dün akşam Eriha kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Eriha kent merkezindeki Kasr Hişam Caddesinde açılan ateş sonucu ağır yaralanan Atiyat'ın Eriha Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından işgal altındaki Kudüs'teki Hadasa Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

Filistinli gencin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Gazze'de devam eden soykırımla eş zamanlı olarak, fanatik Yahudilerin ve İsrail ordusunun saldırılarında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, şimdiye kadar en az 1013 Filistinli öldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.