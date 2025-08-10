Açık 30.3ºC Ankara
Dünya
AA 10.08.2025 10:56

İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı

İngiltere ordusuna ait F-35 savaş uçağı, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kyodo News'e göre, 4 Ağustos'tan bu yana Japonya ile ortak askeri tatbikat gerçekleştiren İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, sabah saatlerinde Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayda yaralanan olmazken pistin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle uçakların iniş ve kalkışında aksamalar yaşandı.

Uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi, arızanın ne olduğuna dair ise detay paylaşılmadı.

İngiltere ve Japonya orduları, 4 Ağustos'tan bu yana ortak askeri tatbikat düzenliyor.

ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçakları, güvenilirlik ve bakımla ilgili sorunları nedeniyle zaman zaman tartışmalara konu oluyor. Bu uçaklar, 2018'den bu yana 10'dan fazla ciddi kaza yaptı.

İngiltere
