Dünya
AA 05.09.2025 21:52

Arap Birliği: İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sona ermesi gerekiyor

Arap Birliği, Arap ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimi reddettiğini ve İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sona ermesi gerektiğini belirtti.

Arap Birliği: İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sona ermesi gerekiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başkanlığında dün Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliğinde düzenlenen Arap Birliği 164. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında alınan "Bölgede Güvenlik ve İş Birliği için Ortak Vizyon" başlıklı karar Mısır resmi ajansı MENA'da yayımlandı.

Karar metninde, "İsrail bazı Arap topraklarını işgal etmeye ya da başka Arap topraklarını işgal ya da ilhak tehditlerinde bulunmaya devam ederken bölge ülkeleriyle herhangi bir iş birliği, entegrasyon ve bir arada yaşamaya dönük herhangi bir düzenlemenin (Gazze'de ateşkes ile Abraham Anlaşmaları) sürdürülemeyeceği" ifade edildi.

Bu bağlamda, "İsrail'in Arap topraklarını işgaline, yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve zorla göç ettirme projeleri, demografik dönüşüm, Arap kimliğini ortadan kaldırma, kutsal mekanların Yahudileştirilmesi girişimlerine son verilmesi, mültecilerin haklarının garanti altına alınması ve uluslararası topluma kararlı bir duruş sergilemesi için baskı yapılması" gerektiği kaydedildi.

Mısır'dan bölgesel istikrarı sarsan eylemlere tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise hiçbir tarafın bölgeye egemen olmasına veya bölgenin güvenliği ve istikrarını baltalayacak tek taraflı güvenlik düzenlemeleri dayatmasına izin verilemeyeceği belirtildi.

Bölgesel güvenliğin ancak "devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine müdahale etmeme ve uluslararası meşruiyet sınırları dışında askeri güç kullanımından sakınma" ilkelerine bağlı kalınarak sağlanabileceği vurgulandı.

İsrail'in ihlallerini durduracak kararlı tavırlar alınması için baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, çözüm yollarının tükenmesinin, bölgenin istikrarsızlaşması, hem bölge hem de dünyada şiddet, nefret ve aşırılığın yayılmasında temel etken olduğuna dikkat çekildi.

İsrail uzun yıllardır, Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarında işgali sürdürüyor ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor.

Netanyahu'dan "Büyük İsrail" vizyonu açıklaması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Ürdün: Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin göçe zorlanması ifadeleri uluslararası hukukun açıkça ihlali
