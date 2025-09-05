Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2025 21:43

Ürdün: Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin göçe zorlanması ifadeleri uluslararası hukukun açıkça ihlali

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze’deki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'ndan zorla çıkarılmasına yönelik açıklamalarını "uluslararası ve insan hakları hukukunun açıkça ihlali" olarak nitelendirdi.

Ürdün: Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin göçe zorlanması ifadeleri uluslararası hukukun açıkça ihlali

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Gazze'den göç ederek Mısır'a gitmesi hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "İsrail hükümetindeki aşırı sağcı siyasetçilerin Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Son olarak Netanyahu’nun, Filistinlilerin Gazze’den Refah Sınır Kapısı yoluyla tehciri yönündeki ifadeleri kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun ifadelerine cevap verilen açıklamada, Filistin halkının kendi topraklarında kalma ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkına yönelik "açıkça bir saldırı" yapıldığı vurguladı.

İsrail'in "abluka ve aç bırakmayı" Filistinlileri zorla göçe zorlamak için sistematik bir araç olarak kullandığının altı çizilen açıklamada, yapılanların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali anlamını taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi bir savaş suçudur ve Amman bu planlara karşı tüm imkanlarını kullanarak mücadele edecektir." ifadeleri kullanılırken, Mısır'ın Filistinlilerin tehciri hakkındaki tutumunu desteklediği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.

ETİKETLER
Ürdün İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, hükümeti "savunma sanayini desteklememekle" suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:08
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
22:03
Depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek
21:58
ABD, BM Genel Kurulu'na katılacak İranlı diplomatların alışverişlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor
21:55
Arap Birliği: İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sona ermesi gerekiyor
21:57
İletişim Başkanı Duran: Küresel medyada eşit temsil ve gerçeğin hakim kılınması için çaba sarf ediyoruz
21:40
Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, hükümeti "savunma sanayini desteklememekle" suçladı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
FOTO FOKUS
Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi
Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ